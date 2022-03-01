В Тюмени победители конкурса #НеМагия получат VR-шлемы, планшетные компьютеры и Smart-часы

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Около 170 работ поступило на II Международный творческий конкурс #НеМагия. Победителям достанутся VR-шлемы, планшетные компьютеры и Smart-часы.

Темой творческого состязания 2022 года стали технологии в сфере здоровья и медицины. На конкурс можно прислать художественные, рекламные, фото- и видеоработы.

"Самое популярное направление — изобразительное. Участники прислали всевозможные картины, комиксы и так далее. Наверное, из 170 работ больше 100 приходится именно на это направление. Второе по популярности — "Реклама и PR". На него в основном присылают плакаты, листовки, статьи, переделанные в JPEG-формат. На третьем месте — "Мультимедиа". На четвертом находится "Фотография". Если кто-то захочет представить работу в этой номинации, то шансы победить в ней выше, чем в других", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области Михаил Мельцер.

В каждой номинации определят по три победителя. Обладатели первых мест получат VR-шлемы, вторых — планшетные компьютеры. За третьи места предусмотрены Smart-часы. Подать заявки можно до 15 апреля. Для участия необходимо оформить заявку на официальном сайте конкурса. На сайте можно ознакомиться с положением конкурса и списком технологий-примеров. Итоги подведут 17 мая.

Организаторы не стали ограничивать участников возрастными рамками. Заявиться на конкурс могут и дети. Главные критерии, по которым будут оценивать работы, — качество работ и их соответствие творческому состязанию. "Участвовать могут как дети, так и взрослые, как профессионалы, так и не профессионалы. Оценивать будут именно качество и серьезность работ. Если ребенок хорошо рисует, то он может принять участие. Нам, например, присылали хорошие работы подростки 14 лет", — добавил Михаил Мельцер.

Инна Пахомова