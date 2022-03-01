  • 16 марта 202216.03.2022среда
  • USD111,4823
    EUR122,4522
  • В Тюмени -9..-11 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юные тюменские хоккеисты поборются за Кубок губернатора

Спорт, 14:29 16 марта 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Кубок губернатора Тюменской области разыграют среди хоккеистов 15-16 лет в Тобольске, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Тюменский район представят молодые спортсмены из детской юношеской спортивной школы № 2. Они сразятся за первенство с тремя командами: "Ангел Сибири" (Тобольск), "Старт" (Ялуторовск), "Спарта" (Заводоуковский городской округ).

Соревнования пройдут во Дворце спорта "Кристалл" (ул. Семена Ремезова, 145) с 18 по 20 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Кубок губернатора Тюменской области , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:29 16.03.2022Юные тюменские хоккеисты поборются за Кубок губернатора
11:53 16.03.2022В Ялуторовске определят лучших хоккеистов-любителей Тюменской области
10:13 16.03.2022Юные гимнастки выступят на городском первенстве Тюмени
09:51 16.03.2022В Тюмени стрелки сразятся в меткости