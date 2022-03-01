Юные тюменские хоккеисты поборются за Кубок губернатора

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Кубок губернатора Тюменской области разыграют среди хоккеистов 15-16 лет в Тобольске, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Тюменский район представят молодые спортсмены из детской юношеской спортивной школы № 2. Они сразятся за первенство с тремя командами: "Ангел Сибири" (Тобольск), "Старт" (Ялуторовск), "Спарта" (Заводоуковский городской округ).

Соревнования пройдут во Дворце спорта "Кристалл" (ул. Семена Ремезова, 145) с 18 по 20 марта.