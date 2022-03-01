В Тюмени турнир по самбо соберет 70 спортсменов

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Турнир по самбо пройдет в тюменском лицее № 81 20 марта. Соревнования соберут более 70 опытных и начинающих самбистов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике города.

Спортсменам предстоит проявить себя в восьми весовых категориях и продемонстрировать свое мастерство в популярном единоборстве.

Состязания пройдут по олимпийской системе организации турниров. Призеры будут награждены соответствующими медалями и дипломами.