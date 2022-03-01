Тюменец хранил у себя 29 свертков мефедрона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29 свертков мефедрона нашли полицейские у молодого тюменца, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 по наводке задержали молодого человека 1995 года рождения на ул. Мельничной. При обыске личных вещей подозреваемого полицейские обнаружили свертки с белым порошком. Экспертиза показала, что задержанный хранил при себе синтетический наркотик мефедрон.

Злоумышленник рассказал, что за три недели он спрятал около 40 закладок на улицах Тюмени и готов показать, где они лежат. Общий вес изъятого наркотика составил более 60 граммов. Тюменец признал свою вину.

Следователи отдела полиции № 4 возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас тюменец находится под стражей.