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Тюменец хранил у себя 29 свертков мефедрона

Происшествия, 18:23 16 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29 свертков мефедрона нашли полицейские у молодого тюменца, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 по наводке задержали молодого человека 1995 года рождения на ул. Мельничной. При обыске личных вещей подозреваемого полицейские обнаружили свертки с белым порошком. Экспертиза показала, что задержанный хранил при себе синтетический наркотик мефедрон.

Злоумышленник рассказал, что за три недели он спрятал около 40 закладок на улицах Тюмени и готов показать, где они лежат. Общий вес изъятого наркотика составил более 60 граммов. Тюменец признал свою вину.

Следователи отдела полиции № 4 возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас тюменец находится под стражей.

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# мефедрон , наркотики , УМВД России по Тюменской области

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