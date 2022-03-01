  • 16 марта 202216.03.2022среда
  • USD111,4823
    EUR122,4522
  • В Тюмени -9..-11 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Первые вертолеты доставят жителей тобольского Заболотья в начале апреля

Общество, 18:35 16 марта 2022

авиакомпания Utair | Фото: авиакомпания Utair

Сезонное авиасообщение с тобольским Заболотьем начнется еще на месяц раньше, с начала апреля. Об этом глава Тобольского района Леонид Митрюшки написал на своей странице во ВКонтакте.

"По просьбам жителей труднодоступных территорий мы пересмотрели график и открывали полеты в начале мая. Населению тобольского Заболотья после закрытия зимников приходилось ждать начала воздушной навигации до двух месяцев. Стараемся не оставлять людей без транспортного сообщения в период распутицы и планомерно работаем над тем, чтобы максимально сократить это время", - сказал глава муниципалитета.

К началу навигации в районе позаботились об обновлении воздушных суден. С 2022 года в Лайтамак, Чебургу и Тахтагул вместо самолета АН-2 полетит вертолет МИ-8, который может принять на борт почти в два раза больше пассажиров.

Договор на авиаперевозки заключен с компанией "ЮТэйр-Вертолетные услуги". Как заметил Леонид Митрюшкин, проект маршрутной сети готов, формируется расписание рейсов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиаперевозки , Леонид Митрюшкин , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 16.03.2022Первые вертолеты доставят жителей тобольского Заболотья в начале апреля
18:10 16.03.2022Керамическую карту Тюмени 1912 года презентовали в музейном комплексе
18:00 16.03.202217 марта - события дня
17:49 16.03.2022В Азербайджан, Армению, Таджикистан, Турцию и Узбекистан можно улететь с Utair