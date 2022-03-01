Первые вертолеты доставят жителей тобольского Заболотья в начале апреля

| Фото: авиакомпания Utair | Фото: авиакомпания Utair

Сезонное авиасообщение с тобольским Заболотьем начнется еще на месяц раньше, с начала апреля. Об этом глава Тобольского района Леонид Митрюшки написал на своей странице во ВКонтакте.

"По просьбам жителей труднодоступных территорий мы пересмотрели график и открывали полеты в начале мая. Населению тобольского Заболотья после закрытия зимников приходилось ждать начала воздушной навигации до двух месяцев. Стараемся не оставлять людей без транспортного сообщения в период распутицы и планомерно работаем над тем, чтобы максимально сократить это время", - сказал глава муниципалитета.

К началу навигации в районе позаботились об обновлении воздушных суден. С 2022 года в Лайтамак, Чебургу и Тахтагул вместо самолета АН-2 полетит вертолет МИ-8, который может принять на борт почти в два раза больше пассажиров.

Договор на авиаперевозки заключен с компанией "ЮТэйр-Вертолетные услуги". Как заметил Леонид Митрюшкин, проект маршрутной сети готов, формируется расписание рейсов.