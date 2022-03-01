"Биржа импортозамещения" должна быть заполнена как можно скорее, считает Владимир Якушев

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Цифровой сервис “Биржа импортозамещения”, запущенный Минпромторгом, необходимо заполнить как можно быстрее, чтобы предприниматели увидели отечественные аналоги продукции, которую они раньше зачастую закупали за рубежом.

Такое предложение внес полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, которое провел глава государства Владимир Путин.

"Необходимо, чтобы максимальное число системообразующих предприятий получили деньги на пополнение оборотных средств: финансовая и правовая составляющие должны быть синхронизированы", - отметил полпред президента.

Владимир Якушев внес ряд предложений, связанных с импортозамещением.

"Важно поддержать НИОКРы, которые направлены на создание отечественных аналогов. Формой такой поддержки может быть инвестиционный налоговый вычет для тех предприятий, кто ведет такую работу", - отметил он.

Владимир Якушев предложил поддержать научно-образовательные центры, потому что портфель проектов, которые находятся в НОЦах сегодня, направлен как раз на появление новых отечественных технологий - это позволило бы быстрее внедрить их в производство.

Субсидирование процентной ставки по кредитам, взятыми промышленными предприятиями на цели импортозамещения, так же может стать серьезной мерой, стимулирующей увеличение объема и масштаба таких проектов, считает Владимир Якушев.

Евгений Бабенко