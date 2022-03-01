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Юные тюменцы присоединятся к патриотической акции "Рисуем Победу"

Общество, 17:02 19 марта 2022

фото группы "Рисуем Победу 2022" ВКонтакте | фото группы "Рисуем Победу 2022" ВКонтакте

Присоединиться ко Всероссийской патриотической акции "Рисуем Победу", посвященной подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, предлагают жителям Тюменской области. Стать участниками мероприятия могут воспитанники детских садов, школьники, студенты колледжей и техникумов, а также педагоги.

Для ребят в возрасте от 4 до 18 лет предусмотрена номинация "Детское художественное и декоративно-прикладное искусство". Им нужно выполнить рисунок и написать краткое эссе о судьбе родных и близких в годы войны. Это может быть живопись, графика, декоративно-прикладное искусство или коллаж.

"Впервые в этом году мы учредили номинацию "Методическая разработка" для работников учреждений образования, культуры и молодежной политики. Лучшие авторские разработки будут изданы в итоговом сборнике", - отметили организаторы.

Работы участникам необходимо загрузить на сайт акции www.risuem-pobedu.ru до 1 мая. В детских рисунках и эссе жюри оценит оригинальность и технику исполнения, а во взрослых – уровень профессионального мастерства и соответствие тематике акции.

Добавим, в 2021 году акция "Рисуем Победу" собрала более 530 тысяч рисунков из разных регионов России и еще шести стран. Каждый участник получил именной сертификат, а авторы лучших работ - нагрудный знак, диплом и призы.

Любовь Голышева

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# акция , Великая Отечественная война , День Победы

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