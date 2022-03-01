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Работы русских авангардистов представят в тюменском музее

Общество, 09:35 18 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый выставочный проект "Русский авангард" откроют в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 19 марта. В экспозицию вошли работы художников Петра Кончаловского, Ольги Розановой, Александра Самохвалова, Михаила Ле-Дантю, Николая Попова, Николая Роговина, Давида Бурлюка, Сергея Игумнова и других, сообщает музей.

Коллекция русского авангарда 1910-1920 годов - гордость Самарского художественного музея и одно из его главных достояний, объехавшее весь мир.

Выставка авангардистов в Тюмени будет работать до 22 мая.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

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# выставка , художники

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