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Тюменский суд отложил рассмотрение жалобы адвоката подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой

Происшествия, 09:47 18 марта 2022

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Ленинский районный суд Тюмени отложил рассмотрение жалобы адвоката Виталия Бережного о признании незаконным и отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела об убийстве Насти Муравьевой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Причина переноса рассмотрения жалобы: отсутствие технической возможности ФКУ СИЗО № 4 подключения к видеоконференцсвязи.

Следующее судебное заседание назначено на 23 марта.

Напомним, обвиняемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени Виталий Бережной ранее заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

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