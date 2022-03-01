Обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой попросил о суде присяжных

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Обвиняемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени Виталий Бережной заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, по данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной встретил девочку на площадке первого этажа дома по ул. Судостроителей. Обманным путем он заманил ребенка в свою арендованную квартиру, где совершил убийство.

Тело убитой он упаковал и хранил в квартире, а 17 августа для сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на берегу оз. Оброчное. Останки нашли 19 августа. Установлено также, что в день преступления он находился в наркотическом опьянении.

Следственная бригада провела обыски в квартире подозреваемого. Обнаружен ряд вещественных доказательств, косвенно подтверждающих причастность Бережного к убийству ребенка. Подозреваемый сознался в совершенном преступлении.

Уголовное дело в отношении Бережного с обвинительным заключением направлено для передачи в суд.