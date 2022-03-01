  • 1 марта 20221.03.2022вторник
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой попросил о суде присяжных

Происшествия, 13:19 01 марта 2022

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Обвиняемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени Виталий Бережной заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, по данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной встретил девочку на площадке первого этажа дома по ул. Судостроителей. Обманным путем он заманил ребенка в свою арендованную квартиру, где совершил убийство.

Тело убитой он упаковал и хранил в квартире, а 17 августа для сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на берегу оз. Оброчное. Останки нашли 19 августа. Установлено также, что в день преступления он находился в наркотическом опьянении.

Следственная бригада провела обыски в квартире подозреваемого. Обнаружен ряд вещественных доказательств, косвенно подтверждающих причастность Бережного к убийству ребенка. Подозреваемый сознался в совершенном преступлении.

Уголовное дело в отношении Бережного с обвинительным заключением направлено для передачи в суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# следователи , убийство , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:19 01.03.2022Обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой попросил о суде присяжных
12:24 01.03.2022Молодых людей оштрафовали в Тюмени за езду на Mercedes с незаконной тонировкой
11:49 01.03.2022Тюменца, поехавшего пьяным за цветами для жены, отправили в колонию
11:14 01.03.2022Пьяный бесправник устроил ДТП на угнанной "Газели" в Тюменском районе