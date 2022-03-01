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Краеведческий клуб "Тюменская старина" отметит 35-летие

Общество, 10:07 19 марта 2022

группа "Краеведение Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Краеведение Тюменской области" ВКонтакте

Праздничное заседание клуба "Тюменская старина" пройдет в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, стр. 11) 23 марта в 14 часов. 35-летие объединение любителей местной истории отметит театральной постановкой и концертом.

С чего началась история краеведческого клуба, расскажут волонтеры проекта "Гиды 55+. Перезагрузка", воспоминаниями поделятся краеведы. Театральную постановку, посвященную временам тюменского купечества, представит один из серебряных добровольцев, поэт Анатолий Глебов. Ансамбль Центра русской народной культуры "Лада" исполнит музыкальные номера.

На встречу приглашают всех желающих, нужна предварительная запись по телефонам: 8 (3452) 56-53-00 (доб. 4141) либо 51-77-05.

Клуб "Тюменская старина" возник в 1987 году и занимается изучением истории Тюменской области и биографий известных земляков. Среди участников — ученые, краеведы, работники музеев, историки, коренные жители Тюмени и те, для кого Сибирь стала второй родиной.

Заседания клуба проходят раз в месяц в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева. В клуб могут вступить все, кому интересная история края, подробная информация по телефону (3452) 565‑300 (доб. 4141), анонсы встреч публикуются в группе "Краеведение Тюменской области" ВКонтакте (https://vk.com/tonb_kraevedenie).

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