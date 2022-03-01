В Тюменской области в недвижимости и перевозках вырос спрос на российские облачные сервисы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стремительный рост спроса на российские облачные сервисы в Тюменской области зафиксировало ПАО "МТС". По сведениям ведущей российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, с начала года объем хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самую высокую динамику спроса показали девелоперы.

На сферу недвижимости пришлось более 50% всех подключений МТС, существенно вырос спрос на услуги удаленного хранения данных в сфере транспортных перевозок — доля новых подключений составила 28%. Также наблюдается интерес к облакам у ритейла (10%) и e-commerce (10%).

Тюменские компании чаще всего интересовались размещением в #CloudMTS собственной IТ-инфраструктуры – баз данных, CRM-систем, web-сайтов, корпоративной почты, бухгалтерских приложений, а также организацией виртуальных рабочих мест. Чуть менее популярными были услуги информационной безопасности из облака для защиты от кибератак и взломов.

"С конца февраля мы зафиксировали еще одну бизнес-тенденцию — региональные компании стали активно интересоваться услугами резервного копирования данных для их надежного хранения и последующего использования. Локализация особо важной информации на российских облачных сервисах гарантирует ее надежность и безопасность. Вы можете сами определять, в течение какого времени хотите использовать виртуальное хранилище, а в дальнейшем увеличивать объем облака по мере роста объема информации. Это удобно и экономически выгодно", — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров "IТ-ГРАД", ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр "Авантаж". Экосистеме доверяют свыше 1,5 тыс. представителей крупного бизнеса. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.