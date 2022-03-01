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Тюменец купил спиртное и продукты по чужой банковской карте

Происшествия, 12:58 18 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца, совершившего покупки на 6 тыс. 500 рублей по чужой банковской карте, задержала полиция, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть обратилась женщина, получившая SMS об оплате покупок, которые она не совершала. Позже тюменка обнаружила, что потеряла банковскую карту.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 25-летний тюменец, проживающий в соседнем с потерпевшей дворе. Парень признался, что на ул. Ткацкий проезд он нашел карту с бесконтактной оплатой и стал расплачиваться ей за продукты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# банковские карты , уголовное дело

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