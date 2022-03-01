В Тобольском районе с фирмы взыскали 121 млн рублей за ущерб при добыче песка

| Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Крупный штраф взыскал Тобольский районный суд предприятия за самовольную добычу песка за границами лицензионных участков. За причиненный окружающей среде ущерб компании предстоит заплатить 121 млн 870 тыс. рублей.

Нелегальную добычу выявила Тобольская межрайонная прокуратура при обследовании участков недр "Ломайковский" и "Ломаево-2". Компания незаконно вела выработку полезного ископаемого на площади 153 тыс. кв. м, объем незаконно добытого песка составил более 908 тыс. кубометров, сообщает прокуратура Тюменской области.

По иску прокурора суд также обязал предприятие рекультивировать нарушенные земли.