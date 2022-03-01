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В Тобольске 16 пациенток проверили свое здоровье и получили консультацию онколога

Общество, 16:30 18 марта 2022

МКМЦ «Медицинский город» | Фото: МКМЦ «Медицинский город»

16 пациенток посетили Областную больницу № 3 в Тобольске в день женского здоровья. Мероприятие прошло в рамках акции "Доктор с вами", направленной на предотвращение возникновения и развития онкологических заболеваний.

В кабинете раннего выявления заболеваний обследование образований молочной железы прошли 12 женщин. Врач-онколог установил диагноз доброкачественное новообразование пяти пациенткам, врач-терапевт провёл консультацию - шести, сообщают в пресс-службе медучреждения.

Все участницы акции прошли маммографическое и ультразвуковое исследование. Врач УЗИ провёл исследование на предмет эндометриоза, фиброаденомы, миомы, узловой фиброзно-кистозной мастопатии, кисты яичников, кисты печени, гемангиомы, кисты молочной железы и варикозного расширения вен тела матки.

Областная больница № 3 приглашает желающих пройти всестороннее обследование по линии "Женское здоровье" в рамках полиса ОМС в отделении профилактики по адресу: ул. Красноармейская, 4, каб. 26 в будние дни с 13 до 15 часов.

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# здравоохранение , Тобольск

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