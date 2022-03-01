Ребята из тюменского "Родника" — призеры всероссийского конкурса к 165-летию Санкт-Петербургской консерватории

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы ребят из реабилитационного центра "Родник" отметили на Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества "Рисуем музыку". Он был посвящен 160-летию Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

В возрастной группе 11–16 лет диплом участника за первое место по Российской Федерации получила Ксения с поделкой "На завалинке", выполненной под руководством педагога Ольги Ососковой. Первое место по Уральскому федеральному округу с поделкой "Музыкальный снеговик" занял Илья в возрастной группе 7-10 лет. Работу мальчик подготовил с педагогом Татьяной Новиковой. Коллектив ребят вместе с Надеждой Павловой создали поделку "В гостях у музыки", работа стала первой по Уральскому федеральному округу. На уровне УрФО призовые места еще у пяти детей из "Родника".

"Участие в конкурсе не только помогло развитию интереса у ребят к классической музыке и изобразительному искусству, но и обеспечило формирование навыков общения, диалога и достижения взаимопонимания между участниками проекта", — отмечают в департаменте социального развития Тюменской области.