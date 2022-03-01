Школьница из Тюмени Александра Кузнецова победила в финале олимпиады имени Германа Гесса

| Фото: предоставлено департаментом образования Тюменской области | Фото: предоставлено департаментом образования Тюменской области

Ученица восьмого класса физико-математической школы Тюменской области Александра Кузнецова одержала победу во всероссийском финале химической олимпиады имени Германа Гесса.

Приглашение приехать в Москву на заключительный тур получили 96 школьников со всей России, показавших лучшие результаты в заочном отборе. Очный финал состоялся на базе химического факультета МГУ имени Ломоносова.

"С калькулятором в руках, лабораторным халатом на плечах и багажом добытых личным трудом знаний ребята решали сложнейшие задачи с открытым ответом, предлагали свои исследовательские идеи и выполняли непростые эксперименты", — сообщили в департаменте образования Тюменской области.

Химическая олимпиада имени Германа Гесса — уникальное состязание по химии для учащихся восьмых классов. Его основная задача — предоставить возможность одаренным детям участвовать в олимпиаде высокого уровня уже на начальных этапах обучения предмету.