О романтике соцреализма тюменцам расскажет выставка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей и гостей Тюмени приглашают посетить выставку "Романтика соцреализма", которая открылась в музейном комплексе им. И. Я. Словцова, пишет "Тюменская область сегодня".

Экспозиция включает в себя работы известного тюменского мастера Николая Распопова, скульптуру "Сталевар Прудкин" советского скульптора Евгения Вучетича, а также картины советских художников Дмитрия Мочальского, Семена Ротницкого и Михаила Шемякина, Ливия Щипачева.

По словам экскурсовода музейного комплекса им. И. Я. Словцова Ольги Авериной, искусство соцреализма – это явление, которому не было аналогов.

"В самом определении метода социалистического реализма говорится об изображении реальности в ее революционном развитии. Развитие предполагает не только революционную борьбу, но и мирное строительство на благо общества. Именно этот аспект отражен в тематике выставки", - рассказала она.

Ольга Аверина добавила, что проект "Романтика соцреализма" открылся в феврале 2020 года. Его идея и концепция принадлежат искусствоведу Наталье Паромовой. Выставка рассчитана на все категории населения.