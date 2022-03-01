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Второй ангиографический аппарат появился в областной больнице Тобольска

Общество, 10:33 20 марта 2022

пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Ангиографический аппарат появился в областной больнице Тобольска в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Оборудование установили в дополнительной операционной после капитального ремонта, сообщает пресс-служба учреждения.

Новая установка позволяет оказывать медицинскую помощь больным с патологией сердца на высоком уровне, помогать пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Ангиографический аппарат оснащен системой слежения за жизненными функциями организма, 3D-реконструкцией сосудов, возможностью интеграции внутрисосудистого ультразвука и измерением фракционного кровотока. Он существенно упрощает навигацию благодаря 4K монитору диагональю 65 дюймов (164 см).

Эндоваскулярный хирург областной больницы №3 Андрей Прохорихин уже выполнил на новом оборудовании первую операцию — стентирование.

"Высокое разрешение позволяет увидеть даже самые мельчайшие нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, головного мозга и других органов. Причем изображение формируется при минимальной дозе рентгеновского излучения", — рассказал Андрей Прохорихин.

Теперь в тобольской больнице работают две ангиографические установки, использующие рентген-метод исследования сосудов с введением контрастного вещества. Появление второй установки позволит увеличить доступность этого вида медицинской помощи и повысить количество выполняемых вмешательств.

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# кардиология , областная больница № 3 , хирургия

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