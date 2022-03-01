Культуре коренных малочисленных народов Севера посвятили выставку в Тюмени

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Выставка "Удивительный Север" открылась в Тюмени в ДНК "Строитель". Она посвящена культуре, быту и традициям северных народов, пишет "Тюменская область сегодня".

В центре экспозиции расположился чум с импровизированным очагом. Тюменка Галина Волдина представила изделия из бисера - национальные пояса, нагрудные украшения, сумочки, косметички. В коллекции мастерицы – десятки хантыйских кукол Акань в ярких расписных одеждах, куклы-закрутки, сделанные без единого стежка для самых маленьких детей.

Также представлены изделия из бересты, выполненные в необычной технике - мастер выскребает кончиком острого ножа узоры на коричневом фоне тонкой древесной коры. Края берестяной коробки обматываются сосновым или кедровым корнем, а ободок на крышке сделан из черемухового прута.

Гости могут по достоинству оценить и национальную кухню коренных малочисленных народов Севера: вяленую рыбу, кедровые орехи, бруснику и клюкву.

Выставка будет работать до 31 марта. Вход свободный.