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Школьники Тюменской области могут принять участие в программе "Стань телеведущим"

Общество, 10:08 21 марта 2022

Мобильные ТелеСистемы

Тюменские школьники получат возможность попробовать себя в качестве тележурналиста и принять участие в конкурсе, победитель которого приедет в Москву на съемки известной российской телепередачи.

Программа "Стань телеведущим", которую запускает МТС в рамках флагманского благотворительного проекта "Поколение М", позволит в игровом, конкурсном и образовательном форматах примерить на себя профессию тележурналиста.

Сначала дети и подростки со всей страны от 11 до 18 лет смогут пройти серию онлайн мастер-классов, в которой узнают о специфике профессии телеведущего, о ее особенностях и сложностях, усвоят навыки и знания, необходимые ведущему, чтобы быть мастером своего дела. Ребята изучат упражнения, направленные на улучшение дикции, развитие креативности и преодоление страха перед камерой.

В качестве преподавателя выступит известная телеведущая и президент благотворительного фонда Оксана Федорова.

Современные технологии, по ее мнению, открывают перед детьми простор для творчества и самореализации.

"Надо накапливать багаж умений, участвовать в мастер-классах, обучающих проектах, использовать разные возможности, - считает она. - На это направлен наш совместный курс с МТС "Стань телеведущим".

Тюменские дети и подростки, по словам директора МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, не раз занимали призовые места в проекте "Поколение М". "Это были юные блогеры, режиссеры, вокалисты, фотографы, художники, которые ездили на стажировку в Москву, выходили на столичную сцену вместе со звездами, - сообщила она. - Мы бы хотели, чтобы среди участников было еще больше талантливых тюменцев".

Для участия в конкурсе необходимо снять сюжет или интервью на любую интересующую тему и загрузить на сайт "Поколения М". Победитель приедет в Москву, чтобы применить полученные знания на практике и помочь в съемках известной российской телепрограммы.

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# конкурс , МТС , телевидение , школьники

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