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Тоболячка требует через суд вернуть ей полмиллиона рублей за модульный дом

Общество, 15:19 21 марта 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

500 тыс. рублей аванса и неустойку в размере 495 тыс. рублей через суд требует вернуть жительница Тобольска у многопрофильной фирмы. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, женщина заказала у предприятия модульный дом в октябре 2021 года.

Как заявлено в иске, тоболячка заказала модульный дом за 688 тыс. рублей в многопрофильной фирме ООО МК "Прайд". Внесла аванс, но в установленный договором срок изготовления - 45-55 дней, дом тоболяка так и не получила.

Истица просит суд вернуть ей аванс и взыскать с фирмы неустойку, а также штраф в размере 5% от суммы, присужденной судом. Иск принят к рассмотрению.

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# суд , Тобольск

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