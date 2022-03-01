  • 21 марта 202221.03.2022понедельник
  • USD103,9524
    EUR114,3996
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Виновник смертельного ДТП у "Галереи Вояж" в Тюмени предстанет перед судом

Происшествия, 17:08 21 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени будут судить виновника смертельного ДТП, сбежавшего с места ночной аварии у ТРЦ "Галерея Вояж", сообщает прокуратура Тюменской области.

Напомним, около двух часов на перекрестке улиц М. Тореза и Герцена столкнулись Honda Civic и Lexus. В ДТП погиб 32-летний пассажир Honda, второй пассажир получил травмы.

Водитель Honda бросил машину и сбежал с места аварии, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Срок действия водительского удостоверения у тюменца закончился, кроме того, он находился в состоянии опьянения.

Мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере, от наблюдения и лечения уклоняется, в 2011 году он был лишен прав за пьяную езду. Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:08 21.03.2022Виновник смертельного ДТП у "Галереи Вояж" в Тюмени предстанет перед судом
16:13 21.03.2022Тюменку оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ
16:02 21.03.2022В Тюменской области четвертый день ищут ялуторовчанку
15:40 21.03.2022Ишимец на санках увез со склада компрессор