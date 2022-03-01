Виновник смертельного ДТП у "Галереи Вояж" в Тюмени предстанет перед судом

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени будут судить виновника смертельного ДТП, сбежавшего с места ночной аварии у ТРЦ "Галерея Вояж", сообщает прокуратура Тюменской области.

Напомним, около двух часов на перекрестке улиц М. Тореза и Герцена столкнулись Honda Civic и Lexus. В ДТП погиб 32-летний пассажир Honda, второй пассажир получил травмы.

Водитель Honda бросил машину и сбежал с места аварии, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Срок действия водительского удостоверения у тюменца закончился, кроме того, он находился в состоянии опьянения.

Мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере, от наблюдения и лечения уклоняется, в 2011 году он был лишен прав за пьяную езду. Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд.