В Тюменской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 28% за неделю

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области снизилась на 2% в сравнении с предыдущей неделей и на 28,4% ниже недельного эпидпорога, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

При этом, дети в возрасте от 0 до 14 лет стали болеть чаще, рост за неделю составил 6,3%.

"По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы парагриппа, риновирусы и другие, вирусы гриппа не зарегистрированы", - отметили эксперты.

Жителям области напоминают о важности ношения защитных масок, использовании дезсредств,