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Жителям Тюменской области в налоговых инспекциях помогают заполнять декларации

Общество, 13:43 23 марта 2022

nalog.ru

Более 82 тыс. жителей Тюменской области подали декларации о доходах по данным на середину марта 2022 года.

По данным областного управления федеральной налоговой службы, налогоплательщики выбирают преимущественно электронный способ через личный кабинет – в электронном виде заявления направили 61 тыс. 710 граждан. Вместе с тем, во всех налоговых инспекциях работают гостевые компьютеры. Консультанты помогают заполнить, а потом и направить декларацию 3-НДФЛ в онлайн-режиме.

"Все социальные обязательства государством будут выполнены в установленные сроки", - рассказали в пресс-службе регионального управления ФНС.

Отметим, что максимальный срок проведения камеральной налоговой проверки – 3 месяца и месяц отводится на возврат. Налоговая служба действительно старается ускорить проведение проверки документов и тюменцы заметили, что в этом году возвраты идут быстрее, уточнили в пресс-службе ведомства.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4 мая.

Оксана Корнеенкова

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# декларация , налоги

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