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Горячую линию по устройству первоклассников в школу проведут в Тюмени

Общество, 16:41 23 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячую линию по порядку приема детей в школы, гимназии и лицеи областного центра проведут специалисты департамента образования администрации Тюмени 24 марта. Задать вопросы можно с 14 до 17 часов по тел.: 8 (3452) 56-13-49, 56-13-51, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием заявлений на зачисление детей в первый класс стартует 28 марта. Для детей льготных категорий и проживающих на закрепленной территории начнется 1 апреля и продлится до 30 июня.

С 6 июля до момента заполнения свободных мест школы примут заявления от родителей детей, не проживающих на закрепленной территории.

Подать заявление о приеме первоклассника в школу и необходимые документы можно лично в образовательную организацию, по почте заказным письмом, посредством электронной почты или через портал госуслуг.

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# горячая линия , первоклассники , школа

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