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На федеральной трассе в Ишимском районе после смертельного ДТП восстановлено движение

Происшествия, 12:02 24 марта 2022

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Движение по федеральной автодороге Челябинск - Курган - Ишим - Омск полностью восстановлено после ДТП, произошедшего утром 24 марта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области

Напомним, после столкновения на 568-м километре автодороги столкнулись большегрузы Volvo и Scania движение по федеральной трассе было сначала ограничено, затем осуществлялось в реверсивном режиме.

По предварительным данным фура Volvo двигалась из Новосибирска в Челябинск с грузом полипропилена. Ее водитель выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со Scania, двигавшейся из Челябинска в Омск.

Большегруз Volvo вспыхнул и сгорел полностью вместе с водителем, 39-летним жителем Башкортостана. Второму водителю, получившему незначительные травмы, помощь была оказана на месте. Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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