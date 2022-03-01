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Библиотекам Донбасса передут 16 тысяч книг от Тюменской области

Общество, 18:51 24 марта 2022

ТРО партии "Единая Россия"

Коллекцию русской классики из 15 тыс. 822 книги передаст библиотечным фондам в Донецкой и Луганской народных республиках член фракции "Единой России" Игорь Нак, сообщает региональное отделение партии.

"Произведения классиков — это литературное богатство нашей страны. Книги, написанные более ста лет назад, сегодня по-прежнему звучат актуально и имеют большое воспитательное значение", - уверен Игорь Нак.

Руководитель фракции Андрей Артюхов сообщил, что с 20 февраля на Донбасс направлено пять фур гуманитарной помощи.

"Это около 100 тонн груза, в состав которого вошли продукты, медикаменты, средства гигиены, стройматериалы, электроприборы, детские книги и игрушки. Также тюменские единороссы перечислили более 1,5 миллионов рублей из личных средств в фонд помощи беженцам из ДНР и ЛНР", - сказал Артюхов.

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# Донбасс , книги

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