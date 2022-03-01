Александр Моор поблагодарил работников культуры за самоотдачу, креативные идеи и любовь к делу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Настоящие подвижники, бесконечно преданные и увлеченные своим делом люди работают в сфере культуры.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя специалистов сферы культуры региона с их профессиональным праздником.

По словам главы региона, более 6 тыс. 500 человек в Тюменской области заняты в сфере культуры. Благодаря неравнодушному отношению работников завершена работа по созданию сети виртуальных концертных залов; регион вошел в число лидеров проекта "Пушкинская карта"; многие творческие коллективы заявили о себе и добились признания на всероссийском уровне; в муниципалитетах открываются после строительства и реконструкции обновленные учреждения культуры.

Губернатор поблагодарил сотрудников отрасли за самоотдачу, креативные идеи, любовь к делу, которым они занимаются и выразил уверенность, что 2022 год, посвященный культурному наследию народов России, вдохновит на новые свершения.