В Тюмени движение машин по улице Немцова временно ограничили до 5 апреля

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Движение автотранспорта по улице Немцова в границах улиц Осипенко – Таборная временно ограничили для проведения ремонтно-восстановительных работ поврежденного напорного коллектора, сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

В восстановлении коллектора задействовали всю необходимую технику и оборудование. Работы планируют провести до 5 апреля.

"Вероятной причиной повреждения трубопровода стал засор в колодце-гасителе, который при благоустройстве улицы Немцова оказался "закатан" в асфальт. Для решения проблемы нам предстоит вскрыть дорожное полотно, найти и прочистить колодец, а также найти и устранить повреждение коллектора", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.