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В Тюмени движение машин по улице Немцова временно ограничили до 5 апреля

Общество, 12:43 25 марта 2022

"Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Движение автотранспорта по улице Немцова в границах улиц Осипенко – Таборная временно ограничили для проведения ремонтно-восстановительных работ поврежденного напорного коллектора, сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

В восстановлении коллектора задействовали всю необходимую технику и оборудование. Работы планируют провести до 5 апреля.

"Вероятной причиной повреждения трубопровода стал засор в колодце-гасителе, который при благоустройстве улицы Немцова оказался "закатан" в асфальт. Для решения проблемы нам предстоит вскрыть дорожное полотно, найти и прочистить колодец, а также найти и устранить повреждение коллектора", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

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# Росводоканал Тюмень

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