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Жителей Абатского района призывают зарабатывать на излишках личного подворья

Общество, 17:01 25 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Период санкций – это время возможности наладить свое производство и переработку. Такую точку зрения высказал глава Абатского муниципального района Игорь Васильев на встречах в трудовых коллективах.

Житель сельской местности, по его мнению, не только может прокормить себя, но и может реально заработать на реализации произведенной сельскохозяйственной продукции личных подсобных хозяйств.

"Нам, жителям сельской местности, во многом проще с точки зрения возможностей увеличить производство продукции личных подсобных хозяйств, - пояснил он. - Производство картофеля, других овощей, птицы, мелкого и крупного рогатого скота позволят достойно выстоять в этот период. Таким образом, в этом году, в сложившейся ситуации предоставляется возможность жителям нашего муниципального образования в этой сфере организовать свой бизнес".

Сходы граждан – ежегодная традиционная работа с населением главы района.

Уже состоялись встречи в трудовых коллективах ООО "Возрождение", в цехе пекарни "Абат", ООО ЧОП "Южный Сокол", ИП Колмакова О.М., ООО "Ника-Агро", с депутатами дум сельских поселений и общественностью Шевыринского, Банниковского, Коневского сельских поселений, в которых, в общей сложности, приняло участие более ста человек, сообщает администрация муниципалитета.

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# Абатский район , ЛПХ

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