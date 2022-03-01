На трассе Тюмень-Боровский-Богандинский погибла девушка, отмечавшая накануне день рождения

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один человек погиб, трое получили тяжелые травмы в ДТП на 16-м км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский 26 марта. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, там произошло столкновение "Лады" и большегруза Mercedes.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля проехал развязку на красный сигнал светофора. Произошло столкновение с грузовиком, двигавшимся в прямом направлении. Водитель фуры попытался уйти от столкновения и сбил светофор.

В ДТП погибла пассажирка "Лады", накануне девушке исполнилось 20 лет, в пос. Боровский компания отмечала ее день рождения. 20-летний водитель "Лады" и двое пассажиров, 24-летний молодой человек и 19-летняя девушка госпитализированы.

В настоящее время светофор на выезде из Боровского на автодорогу не работает, инспекторы ДПС регулируют движение вручную. Обстоятельства ДТП выясняются.