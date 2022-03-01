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Две с половиной тонны муки отправил на Донбасс предприниматель из Голышманово

Общество, 14:14 27 марта 2022

Фото: "Голышмановский вестник"

Две с половиной тонны муки передал в пункт сбора гуманитарных грузов для жителей Донбасса голышмановский сельхозтоваропроизводитель Жакслык Исмаков.

"Посоветовался с рабочими своего предприятия, и мы решили оказать посильную помощь. Подумали, что самый лучший вариант – это мука, ведь, хлеб – всему голова. Когда наш президент объявил о начале специальной военной операции, мы всем сердцем поддержали это решение. Желаем скорейшего ее завершения и возвращения мира на территорию соседней страны", - прокомментировал Жакслык Исмаков.

По словам директора Голышмановского комплексного центра социального обслуживания населенияСветланы Овчинниковой, жители городского округа уже отправили три партии гуманитарного груза – 150 коробок. Машина с мукой будет уже четвертой партией, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

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