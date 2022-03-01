Владимир Якушев поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

В День войск национальной гвардии России 27 марта мы чествуем тех, кто стоит на страже безопасности нашей страны, рискуя собой, сражается за благополучие людей, их права и свободу, для кого долг и честь превыше всего.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Войска Уральского округа Росгвардии - это гордость УФО. Вы несете службу на стратегических объектах. Пресекаете правонарушения и с доблестью выполняете боевые задачи за пределами округа. Вы достойно продолжаете традиции предшественников и передаете опыт новым поколениям", - обратился к росгвардейцам полпред главы государства.

Владимир Якушев пожелал сотрудникам Росгвардии и их близким мира, здоровья и счастья.

Евгений Бабенко