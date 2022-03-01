Роман Чуйко: русофобию Запада можно приравнять к экономическому геноциду русских

Фото: Роман Чуйко / ВКонтакте Фото: Роман Чуйко / ВКонтакте

Никакие международные организации больше не действуют - они существуют формально и, как показала практика, только для того, чтобы сдерживать Россию. Такое мнение высказал глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.

"ЕСПЧ, ООН, ОЗХО – все эти организации оказались по факту марионеточными, которыми руководят финансирующие их западные элиты. Там принимаются только те решения, которые должны повлиять на Россию. Нынешняя ситуация вскрыла определенную реальность, от которой раньше мы пытались прятаться. Но сегодня эта политика отмены носит откровенно русофобский характер. Всему миру начали мешать наши спортсмены, наша культура, наша наука и наши жители", - отметил политик.

Тем не менее, попытки "отменить" нашу страну, ее литературу и музыку, спорт и научные достижения, встречают сопротивление со стороны самих жителей иностранных государств, подчеркнул Роман Чуйко. В том числе тех, власти которых осудили спецоперацию России и подключились к санкционному давлению.

Жители Италии помнят о помощи, которую Россия оказала стране во время ковида. В соцсетях они возмущаются тем, что об этом забыло правительство. А израильская олимпийская чемпионка Линой Ашрам поддержала сестер Авериных, которых подвергли травле за участие в концерте-митинге в честь воссоединения Крыма с Россией, сообщает Мegatyumen.ru.

По мнению Романа Чуйко, мы наблюдаем картину не просто двойных стандартов, а лицемерной русофобии Запада. Всю дорогу он призывал к "гуманизму", но в конце концов показал свое истинное лицо − позволяя открыто призывать к убийствам россиян в социальных сетях, ведя экономическую войну и принимая меры, которые непосредственно влияют на простых граждан.

"По большому счету, сегодня это можно приравнять к экономическому геноциду русских", - считает он.