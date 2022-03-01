В Тюмени в районе Червишевского тракта промывка коллектора продлится месяц

| Фото: Пресс-служба "Росводоканала Тюмень" | Фото: Пресс-служба "Росводоканала Тюмень"

Промывку канализационного коллектора на участке железобетонной трубы диаметром 800 мм и протяженностью 1 тыс. 200 метров начали в районе Червишевского тракта 28 марта, сообщила пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

Плановая чистка коллектора продлится месяц. На это время закроют сливную станцию в районе д. Патрушева. Для удобства жителей Тюменского района и предпринимателей, которые оказывают услуги по вывозу стоков, сливную станцию в районе проезда Воронинские горки переведут на круглосуточный режим работы.

Как рассказала генеральный директор "Росводоканала Тюмень" Ольга Сарбаева, эти сети водоотведения активно используются. Территория вдоль Червишевского тракта интенсивно застраивается, а значит, нагрузка на коллектор будет возрастать. После промывки проведут обследование трубопровода и примут решение о методе его реконструкции.