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В Тюмени в районе Червишевского тракта промывка коллектора продлится месяц

Общество, 15:25 28 марта 2022

Пресс-служба "Росводоканала Тюмень" | Фото: Пресс-служба "Росводоканала Тюмень"

Промывку канализационного коллектора на участке железобетонной трубы диаметром 800 мм и протяженностью 1 тыс. 200 метров начали в районе Червишевского тракта 28 марта, сообщила пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

Плановая чистка коллектора продлится месяц. На это время закроют сливную станцию в районе д. Патрушева. Для удобства жителей Тюменского района и предпринимателей, которые оказывают услуги по вывозу стоков, сливную станцию в районе проезда Воронинские горки переведут на круглосуточный режим работы.

Как рассказала генеральный директор "Росводоканала Тюмень" Ольга Сарбаева, эти сети водоотведения активно используются. Территория вдоль Червишевского тракта интенсивно застраивается, а значит, нагрузка на коллектор будет возрастать. После промывки проведут обследование трубопровода и примут решение о методе его реконструкции.

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# водоснабжение , Росводоканал Тюмень

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