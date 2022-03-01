Студенты ТюмГУ примут участие в международном юридическом форуме

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ассоциация молодых исследователей Тюменского государственного университета проводит Международный молодежный юридический форум "Law Afterknown: право за гранью обыденного", который пройдет 13 и 14 мая, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участие в форуме примут российские и зарубежные эксперты в области права. Основные тематические векторы: "Право тела ~ тело права", "Цифровая среда: революция и эволюция права", "Глобальные угрозы современного общества". В конференции могут принять участие студенты, магистранты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования, и аспиранты образовательных организаций.

Заболее подробной информацией обращаться по телефону: +7(922)269-07-16 (менеджер проекта Мария Типсина).