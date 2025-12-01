  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
В Тюменском индустриальном университете обучающиеся из 25 стран участвовали в фестивале

Общество, 17:38 22 декабря 2025

ТИУ

Международный студенческий фестиваль "Здравствуй, ТИУ!" прошёл в Тюменском индустриальном университете. Его участниками стали обучающиеся подготовительного отделения из 25 стран мира.

Будущие студенты ТИУ приехали из Алжира, Анголы, Бенина, Германии, Конго, Мали, Мозамбика, Марокко, Ливана, Ливии, Сальвадора, Сьерра-Леоне, Нигера, Камеруна, Нигерии, Китая, Танзании, Филиппин и других государств, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Фестиваль направлен на поддержку социальной и культурной адаптации иностранных обучающихся. Для многих из них переезд в Россию связан с серьёзными изменениями, и такие мероприятия помогают быстрее включиться в новую среду", – отметила начальник отдела рекрутинга и сопровождения иностранных обучающихся ТИУ Регина Мишина.

В программу фестиваля вошли интерактивные площадки, знакомящие участников с культурными традициями России: народные игры, дегустация национальных напитков, а также творческие мастер-классы.

Одним из ключевых событий стал квиз, посвященный России. Завершился фестиваль мастер-классом по русскому народному танцу и дискотекой.

В этом учебном году на подготовительное отделение университета уже зачислены 102 иностранных слушателя.

