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Обстоятельства гибели женщины и маленького ребенка выясняют в Тюменской области

Происшествия, 14:52 28 марта 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тела женщины 1987 года рождения и ее двухгодовалого сына нашли во время тушения пожара в с. Баулашово Тобольского района 27 марта. Внешних признаков криминальной смерти нет, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Следователи установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Предварительная версия произошедшего – неисправность электропроводки.

Пожар в одноэтажном деревянном доме на ул. Центральной начался днем 27 марта. Место происшествия осмотрено, очевидцы допрошены. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления СК РФ по Тюменской области Александром Кубляковым.

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# пожар , следователи

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