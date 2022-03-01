Антитеррористические учения пройдут в Уватском районе 29 марта
Учения по пресечению условного теракта пройдут на объекте топливно-энергетического комплекса в с. Демьянское Уватского района с 29 по 30 марта 2022 года, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.
В учениях примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств.
Мероприятие приводится для отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.
"Просим жителей района соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам", - подчеркнули в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.