"Газелист" въехал в ограждение детского сада в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль "Газель" с термобудкой въехал в ограждение детского сада, совмещенного со школой в с. Верхний Ингал Исетского района, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Машиной управлял 43-летний житель п. Коммунар. От объяснений и освидетельствования на алкоголь мужчина отказался.

"У водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения. Дети не пострадали, в это время они уже ушли с прогулки в здание. На водителя составлен административный материал, он будет лишен права управления транспортом", - рассказали в ГИБДД.