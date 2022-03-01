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"Газелист" въехал в ограждение детского сада в Тюменской области

Происшествия, 14:26 29 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль "Газель" с термобудкой въехал в ограждение детского сада, совмещенного со школой в с. Верхний Ингал Исетского района, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Машиной управлял 43-летний житель п. Коммунар. От объяснений и освидетельствования на алкоголь мужчина отказался.

"У водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения. Дети не пострадали, в это время они уже ушли с прогулки в здание. На водителя составлен административный материал, он будет лишен права управления транспортом", - рассказали в ГИБДД.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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