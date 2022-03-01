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Председатель клуба ветеранов тюменского бокса Александр Протасов напомнил примеры проявлений нацизма на Украине

Общество, 12:03 30 марта 2022

клуб ветеранов тюменского бокса во ВКонтакте | Фото: клуб ветеранов тюменского бокса во ВКонтакте

Председатель клуба ветеранов тюменского бокса Александр Протасов напомнил примеры проявлений нацизма на Украине.

"Не понимаю негатива в адрес России и утверждений, что на Украине нет нацизма. Вы не видели их факельные шествия на 9 мая? Не замечали, как они зигуют и возводят в ранг национального героя убийцу Бандеру? Наши деды и отцы через все это прошли, выбили фашистов из страны. И мы не допустим того, чтобы нацизм вновь поднял голову на Украине", - подчеркнул он.

Александр Протасов напомнил, что русские и украинцы - выходцы из СССР, вместе служили и дружили, не разбирая национальности. Все были советские люди, от этого сейчас еще тяжелее. И страшно, что за три десятилетия независимости Украины так изменилось отношение украинцев к русским.

Он рассказал, что его мама была под оккупацией во времяя Великой Отечественной войны и рассказывала все ужасы, которые пережила. Она родилась на границе с Харьковской областью, легко переходила в разговоре на мову. Его дед выбивал фашистов из леса до 1947 года. Сам Александр родился в Латвии.

Ветеран бокса заявил, что у нацизма нет национальности и этому явлению не должно быть и не будет места ни в России, ни на Донбассе, ни на Украине, нигде в мире. Именно с нацизмом сражаются сейчас плечом к плечу русские, татары, башкиры, чуваши, чеченцы и другие военные многонациональной Российской армии.

Инна Кондрашкина

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# бокс , Донбасс , спецоперация

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