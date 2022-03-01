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Движение на трассе Тюмень - Омск ограничено из-за аварии с большегрузом

Происшествия, 12:05 30 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение транспорта ограничено из-за ДТП с большегрузом на 38-м км трассы Тюмень — Омск.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД регулируют транспортный поток вручную, направляя его через п. Богандинский, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, большегруз MAN выезжал с парковки автокемпинга на федеральную трассу и не пропустил автомобиль KIA Rio, ехавший по главной дороге.

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Сообщается о четырех пострадавших – водителе и трех пассажирках KIA. Трем раненым оказали помощь на месте, одного увезли в больницу. Обстоятельства выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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