Движение на трассе Тюмень - Омск ограничено из-за аварии с большегрузом

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение транспорта ограничено из-за ДТП с большегрузом на 38-м км трассы Тюмень — Омск.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД регулируют транспортный поток вручную, направляя его через п. Богандинский, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, большегруз MAN выезжал с парковки автокемпинга на федеральную трассу и не пропустил автомобиль KIA Rio, ехавший по главной дороге.

Сообщается о четырех пострадавших – водителе и трех пассажирках KIA. Трем раненым оказали помощь на месте, одного увезли в больницу. Обстоятельства выясняются.