ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила компанию "Продимекс" в незаконных действиях, которые, предположительно, привели к росту цен на сахар, сообщает пресс-служба ФАС.

"Служба подозревает ООО "Продимекс" в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар. Признаки нарушения антимонопольного законодательства (в части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции) выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией "Продимекс" деятельности торговых сетей для повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса.

В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии КоАП РФ.