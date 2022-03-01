  • 30 марта 202230.03.2022среда
  • USD86,2843
    EUR96,0085
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Страховщики выяснили, как зовут самых неосторожных автоледи

Общество, 16:10 30 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женщины с именем Дианы чаще других попадали в ДТП в 2021 году, самыми аккуратными водителями признаны Лидии, сообщает страховая компания "Согласия" .

"Дианы неосторожнее всех ведут себя на дороге – частота убытков по автокаско у них составляет 49,10%, у Лидий - (26,71%). Вслед за Дианами в рэнкинге "аварийных" автоледи идут: Вероники (46,82%), Полины (42,61%), Александры (37,55%) и Елизаветы (37,22%). Также в топ-10 вошли Веры (36,69%), Яны (35,86%), Жанны (35,80%), Ксении (35,66%) и Дарьи (35,30%), - отмечено в сообщении.

На втором месте рэнкинга осторожных водителей находятся Надежды (27,21%), на третьем - Марины (27,37%). Далее идут Светланы (27,39%), Елены (27,40%), Татьяны (27,73%), Натальи (27,87%). Замыкают рэнкинг Ольги (27,93%), Альбины (28,29%) и Ирины (28,82%).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , страхование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:11 30.03.2022В Тюмени на ярмарке промыслов представили чайники из лоскутков, тряпичных кукол и картины из стекла
16:54 30.03.2022Аграрный университет проведет два круглых стола на выставке "ТюменьАгро-2022"
16:51 30.03.2022 Исследование некоммерческого сектора Тюменской области представили экспертному сообществу
16:43 30.03.2022Аэропорт Ремезов готовится к работе летом