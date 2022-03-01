Страховщики выяснили, как зовут самых неосторожных автоледи

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женщины с именем Дианы чаще других попадали в ДТП в 2021 году, самыми аккуратными водителями признаны Лидии, сообщает страховая компания "Согласия" .

"Дианы неосторожнее всех ведут себя на дороге – частота убытков по автокаско у них составляет 49,10%, у Лидий - (26,71%). Вслед за Дианами в рэнкинге "аварийных" автоледи идут: Вероники (46,82%), Полины (42,61%), Александры (37,55%) и Елизаветы (37,22%). Также в топ-10 вошли Веры (36,69%), Яны (35,86%), Жанны (35,80%), Ксении (35,66%) и Дарьи (35,30%), - отмечено в сообщении.

На втором месте рэнкинга осторожных водителей находятся Надежды (27,21%), на третьем - Марины (27,37%). Далее идут Светланы (27,39%), Елены (27,40%), Татьяны (27,73%), Натальи (27,87%). Замыкают рэнкинг Ольги (27,93%), Альбины (28,29%) и Ирины (28,82%).