На пожаре в Казанском районе погиб мужчина

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области, архив | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области, архив

Один человек погиб на пожаре п. Новоселезнево в Казанском районе 30 марта.

"Сообщение о возгорании в частном одноэтажном жилом доме в пер. Свободный поступило в 10 часов 38 минут. В 11 часов 18 минут пожар был ликвидирован на площади 2 кв. м. К сожалению, в результате происшествия погиб пожилой мужчина", - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Всего на тушение пожара привлекались 3 единицы техники и 6 человек личного состава.

Эксперты выясняют причины ЧП.