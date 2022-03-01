В Тюменской области 75% заявок на бесплатное подключение к газу перевели в договоры

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Более 7,5 тыс. договоров на газификацию домовладений заключили тюменские газовики. Это составляет 75% от всех принятых в работу заявок. Исполнено более 1,5 тыс. договоров. Сбор заявок на догазификацию, сообщает пресс-служба компании, продолжается.

Заявку, по словам генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктора Назарова, можно подать в любом участке газовой службы, кроме этого продолжают работу мобильные офисы.

"Будущим потребителям газа сразу предлагаем воспользоваться комплексным договором, в рамках которого куратор от компании контролирует выполнение всех видов работ по газификации от проектирования до пуска газа", — отметил он.

Догазификация, в отличие от газификации, проводится в газифицированных населенных пунктах, где уже есть внутригородские или внутрипоселковые сети. Требуется проложить газопровод требуется только до границ участков. При этом газ подводят до границ участка бесплатно, работы на участке — проектирование и строительство газопровода, приобретение газопотребляющего и измерительного оборудования — выполняются за счет владельца дома.