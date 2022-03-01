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Тюменский журналист уверена, что у жителей Донбасса все будет хорошо

Общество, 17:58 31 марта 2022

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Тюменский журналист уверена, что у жителей Донбасса все будет хорошо – они больше не одни, за них вступилась наша великая страна.

В 2015 году Инна Михайловская встречалась с первыми беженцами из Донецкой и Луганской областей, которые выглядели очень растерянными и одинокими.

"Сейчас мы видим других людей – в их глазах нет той потерянности и сиротства, - пояснила она. - Они не одни. Великая наша страна встала на их защиту. Значит, все будет хорошо".

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