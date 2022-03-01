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В Тюменскую область самостоятельно прибыли 116 вынужденных переселенцев с Донбасса и Украины

Общество, 13:42 31 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

116 жителей Донецкой, Луганской народных республик и Украины самостоятельно прибыли в Тюменскую область по данным на 29 марта. В их числе 38 детей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Все они разместились у родственников. В том числе, 83 человека - в Тюмени, 12 - в Тобольске, по 5 - в Тюменском и Аромашевском районах.

"Им оказывают содействие в решении возникающих проблем, консультируют по вопросам размещения в пунктах временного пребывания, регистрации, трудоустройства, выплаты единовременной материальной помощи за счет средств федерального бюджета, медицинского обслуживания, получения услуг образовательных организаций", - сообщили в информационном центре регионального правительства.

Заявления о предоставлении единовременной материальной помощи из федерального бюджета поступили от 79 человек, 40 из них уже получили выплату.

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# ДНР , Донбасс , ЛНР

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