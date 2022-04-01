В тюменском "Прибое" более 150 спортсменов будут исполнять рок-н-ролл

| Фото: Департамент спорта Тюменской области | Фото: Департамент спорта Тюменской области

Более 150 любителей акробатического рок-н-ролла примут участие в чемпионате и первенстве Тюменской области 3 апреля, сообщает региональный департамент спорта.

На площадке спортивного комплекса "Прибой" выступят сильнейшие спортсмены и команды из Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, Югры и Ямала. Они представят множество массовых и спортивных дисциплин и возрастных категорий. Участники исполнят разнообразные номера: от "соло" до "Формейшн". Соревнования пройдут по адресу пр. Борцов Октября, 2а, кор.1 и начнутся в 13 часов.

Победители соревнований примут участие в чемпионате и первенстве Уральского федерального округа в октябре.